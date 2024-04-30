В Нацсовете призвали государство прекратить официальную коммуникацию в Telegram

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк на фоне блокирования ботов украинской разведки заявила, что государству следует прекратить официальную коммуникацию в Telegram.

Об этом Герасимьюк сказала в эфире телемарафона, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Хоть Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и нужно этот запрет немедленно вводить", – заявила глава Нацсовета.

Кроме того, Герасимьюк рассказала, что Нацсовет работает с европейскими партнерами для того, чтобы внести Telegram в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ, которые могут быть оштрафованы в случаях нарушения законодательства.

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Напомним:

Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что 28 апреля платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки. Реклама:

В то же время уже 29 апреля официальные украинские боты, помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу.