Правительство выделило еще 2,5 миллиарда для Минобороны на возведение укреплений
Пятница, 12 января 2024, 19:40 -
Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета на укрепление обороноспособности государства более 2,6 млрд грн.
Такое решение правительство приняло на заседании 12 января, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что за эти средства будут построены военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, осуществлено дополнительное фортификационное обустройство оборонительных рубежей и усилена защита границы.
В частности, одним из решений Министерству обороны выделяется из резервного фонда государственного бюджета 2,49 млрд гривен.
Из них на:
- оборудование оборонительных рубежей - 1,36 млрд грн;
- устройство полос невзрывных заграждений - 1,13 млрд грн;
Другим решением Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) выделили 120 млн гривен для обустройства государственной границы.
Экономическая правда