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Правительство выделило еще 2,5 миллиарда для Минобороны на возведение укреплений

Пятница, 12 января 2024, 19:40 - Алексей Павлыш
 
фото: укринформ

Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета на укрепление обороноспособности государства более 2,6 млрд грн.

Такое решение правительство приняло на заседании 12 января, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что за эти средства будут построены военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, осуществлено дополнительное фортификационное обустройство оборонительных рубежей и усилена защита границы.

В частности, одним из решений Министерству обороны выделяется из резервного фонда государственного бюджета 2,49 млрд гривен.

Из них на:

  • оборудование оборонительных рубежей - 1,36 млрд грн;
  • устройство полос невзрывных заграждений - 1,13 млрд грн;

Другим решением Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) выделили 120 млн гривен для обустройства государственной границы.

Экономическая правда

Кабмин война Минобороны
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