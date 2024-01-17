Міноборони розірвало останній контракт з компанією, пов’язаною з Гринкевичем

Міністерство оборони розірвало останній контракт з компаніями, пов’язаними із бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міноборони подало до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Гринкевичем.

ДБР отримало докази того, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари, що спричинило збитки на суму 934 млн грн.

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Наприкінці 2023 року "Трейд лайнс рітейл" на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ.

"Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту", - додали в МОУ.

Для уникнення складнощів із харчовим забезпеченням 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

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Нагадуємо:

9 січня Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонували за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.