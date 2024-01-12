Заместителя главы Киевского метрополитена подозревают в причинении многомиллионных убытков

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей руководителя КП "Киевский метрополитен", служебная халатность которого при поставке вагонов для метро повлекла 13,1 млн грн убытков.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

"Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении одному из заместителей КП "Киевский метрополитен" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен", используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, подписало договоры с двумя акционерными обществами РФ по производству и поставке вагонов для метро. Указанными договорами, как отмечают в прокуратуре, предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов.

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"В период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в определенные сроки не поставили вагоны в адрес КП "Киевский метрополитен". Однако подозреваемый, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию убытки в размере 13,1 млн грн", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Напоминаем:

Одновременно, почти в тот же период, "Киевский метрополитен" задолжал компании "Укррослизинг" с российскими владельцами 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

В 2018 году миллиардный долг КП "Киевский метрополитен" перед компанией "Укррослизинг" стал поводом препятствования работе предприятия со стороны нового владельца компании бизнесмена Павла Фукса.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, затем перебрался в Москву, где прожил длительное время и заработал капитал.

К слову, именно в 2018 году стоимость проезда в общественном транспорте Киеве подняли с 4 до 8 гривен в наземном транспорте и с 5 до 8 гривен - в метрополитене.