Стеклянные остановки во время войны: Госаудитслужбу просят отреагировать на тендер в столице

Тендер по закупке Киевом стеклянных остановок во время войны возмутил украинцев: в Госаудитслужбу направлены многочисленные обращения с требованием отреагировать.

Это следует из страницы объявления "Киевпастранса" в системе электронных торгов "Прозорро" о закупке "современных павильонов ожидания".

За 8,3 млн грн столичное коммунальное предприятие закупило 30 стеклянных остановок для пассажиров. Как следует из описания, это будут остановки с металлическим каркасом, стеклянной крышей, а также стеклянной задней и боковой стенками.

Объявление было размещено 20 декабря 2023 года. А уже по состоянию на 2 января был определен победитель. Им стала единственная компания-участник - "МонтажБуд 77".

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В то же время 4-5 января на тендер начали поступать возмущенные заявления украинцев.

"Деньги на оборону! На ВСУ!!! Киеву стеклянные остановки НЕ НУЖНЫ во время войны. Купите лучше дроны для ВСУ. Остановки должны обеспечить хотя бы защиту от осколков на случай обстрела, не говоря уже о том, что тратить такие огромные средства при условии дефицита на фронте - вообще издевательство", - пишут возмущенные украинцы.

По состоянию на 5 января Госаудитслужба никак не отреагировала на эти заявления, возможно из-за того, что конечный срок подачи жалоб "Киевпастранс" ограничил 30 декабря 2023 года.

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Напоминаем:

В конце прошлого года мэр Киева Виталий Кличко выразил возмущение решением Верховной Рады об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов. Кличко заявил, что парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов защитникам.

В то же время в столице уже полтора года не могут реализовать решение Киевгорсовета об оборудовании остановок общественного транспорта в Киеве бетонными остановками-укрытиями.

Напоминаем также, что в июне 2023 года в Киеве закупили барабаны для укрытий в учебных заведениях на более чем 3,5 миллиона гривен. Утверждалось, что это будет способствовать психологической разгрузке детей во время воздушных тревог.