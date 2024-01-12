Заступника голови Київського метрополітену підозрюють у заподіянні багатомільйонних збитків

Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників керівника КП "Київський метрополітен", службова недбалість якого при постачанні вагонів для метро спричинила 13,1 млн грн збитків.

Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі.

"Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному із заступників КП "Київський метрополітен" у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, протягом 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, підписало договори з двома акціонерними товариствами РФ із виробництва та постачання вагонів для метро. Зазначеними договорами, як наголошують у прокуратурі, передбачено штрафні санкції за порушення умов постачання зазначених вагонів.

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"У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен". Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн", - наголошують у прокуратурі.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Києві.

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Нагадуємо:

Одночасно, майже в той самий період, "Київський метрополітен" заборгував компанії "Укррослізинг" з російськими власниками 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів у 2010-2013 роках.

У 2018 році мільярдний борг КП "Київський метрополітен" перед компанією "Укррослізинг" став приводом перешкоджання роботі підприємства з боку нового власника компанії бізнесмена Павла Фукса.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал.

До речі, саме у 2018 році вартість проїзду в громадському транспорті Києві підняли з 4 до 8 гривень - у наземному транспорті, й з 5 до 8 гривень - в метрополітені.