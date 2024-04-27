В США согласовали продажу четвертого обанкротившегося регионального банка за 2 года

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Департамент банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании наложил арест на банк Republic First Bancorp, после этого согласившись продать его Fulton банку.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 31 января 2024 года общие активы Республиканского банка составляли около 6 млрд долл, а депозиты - 4 млрд долл. По оценкам Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), убытки от банкротства банка для ее фонда составят 667 млн долл.

Филадельфийский банк Republic First, который отказался от переговоров о финансировании с группой инвесторов, был захвачен Департаментом банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании.

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Fulton Bank, подразделение Fulton Financial Corp возьмет на себя практически все депозиты и приобретет все активы Republic Bank, который является рабочим названием Republic First, чтобы "защитить вкладчиков".

Эта ситуация подчеркивает проблемы, которые присутствуют у региональных банков США, это уже четвертый случай падения регионального банка за последнее время.

Экономическая правда

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