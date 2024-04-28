На 2024 год в Украине заблокировано более 2500 сайтов азартных игр

На апрель 2024 года в Украине расследуют более 450 уголовных дел по факту незаконных азартных игр, заблокировали более 2500 сайтов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По сообщению, по состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Сообщено о подозрении 21 лицу, в суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

Офис генпрокурора также осуществляет процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний. Например, процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств из незаконных азартных игр онлайн на общую сумму 4,8 млрд.

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Ведется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое находясь под контролем структур и граждан России, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Напомним:

20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

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