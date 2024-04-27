Кто должен подавать декларацию о доходах в 2024 году – разъяснение

Обновлено 27 апреля 2024 года.

Что изменилось в порядке предоставления электронной декларации о доходах в Украине в 2024 году?

В Украине с 1 января началась кампания по декларированию доходов, полученных в течение 2023 года. Так, граждане и физические лица-предприниматели должны до 1 мая подать декларацию о своем имущественном положении. До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.

Однако с 2023 года украинцам нужно подавать э-декларации уже по обновленным правилам, в частности, учитывая, что налоговая значительно расширила круг декларантов.

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Рассказываем, кто и как должен подать декларацию о доходах до 1 мая 2024 года.

Какие доходы нужно обязательно декларировать

В Налоговом кодексе Украины (НКУ) прописано, какие именно доходы нужно обязательно декларировать:

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доходы, с которых при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом* (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.п.);

наследство или подарок от человека, не являющегося ближайшим родственником;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы;

дополнительное благо, в частности, аннулированный или прощенный долг или кредит, если его сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (сейчас это 21 300 грн).

*Налоговым агентом могут быть работодатель, банк, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании. Так как они уже удержали налоги с доходов граждан и уплатили их, подавать декларацию не нужно.

Если же декларацию не подать или просрочить срок, придется заплатить штраф – 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1020 грн.

Почему украинцы не платят налоги

В то же время, если у налогоплательщика нет документов, подтверждающих сумму дохода, полученную из-за границы, и сумму налога, который он заплатил в другой стране, в таком случае он должен подать заявление в налоговый орган по своему адресу до 31 декабря следующего года по отведенному.

Как подать декларацию

Налогоплательщик до 1 мая может подать декларацию об имущественном положении и доходах в несколько способов:

лично или через уполномоченное лицо;

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

в электронной форме с соблюдением требований законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте " и " Об электронных доверительных услугах ".

В Электронном кабинете плательщика есть электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах", с помощью которого декларация частично заполняется автоматически.

В нем можно сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Кому не нужно подавать декларацию

Есть случаи, когда подавать налоговую декларацию не нужно. Это касается плательщиков, получивших:

доходы, в том числе иностранные, которые согласно НКУ (статья 165) не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с настоящим разделом;

доходы в виде объектов наследства, облагаемых налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п.174.3 ст. 174 НКУ.

Изменения во время подачи деклараций с 2023 года

Еще в мае 2022 года Министерство финансов внесено изменения в форму налоговой декларации и инструкции по ее заполнению. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Так, ввели новые приложения к декларации:

Приложение Ф4 – расчет налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору, налогооблагаемых доходов от продажи имущества;

Приложение МНС – расчет общего минимального налогового обязательства за отчетный год. Рассчитывается ФЛП (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) – собственниками, арендаторами или другими пользователями земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Еще одно важное нововведение касалось украинцев, которые во время войны получали международную денежную помощь, а также воспользовался правом защиты в других странах мира.

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Такие выплаты нужно декларировать как иностранные доходы, но НДФЛ и военный сбор платить не нужно. То есть в декларации указывается только сам факт получения денег.

Декларирование для чиновников: что изменилось за год

После полномасштабного российского вторжения электронное декларирование для чиновников было приостановлено.

5 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. Однако документ предусматривал открытие деклараций только через год.

Однако уже 20 сентября Рада поддержала немедленное открытие деклараций чиновников, а президент Владимир Зеленский 10 октября подписал этот закон.

Также в начале марта 2024 года Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дії" для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации.

Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи. Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, автомобилях, других активах, заказывать справку о доходах, однако сейчас это можно сделать в "Дії".

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