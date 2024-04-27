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Apple возобновила переговоры с OpenAI по ИИ для IPhone - Bloomberg

Суббота, 27 апреля 2024, 16:45 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Две компании начали обсуждать условия возможного соглашения и то, как функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18, следующую операционную систему Apple для iPhone.

Это свидетельствует о возобновлении переговоров между компаниями, которые были приостановлены с начала года. Apple также продолжает переговоры с Google, принадлежащей Alphabet Inc., о лицензировании чат-бота Gemini этой компании.

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Apple еще не приняла окончательного решения относительно того, каких партнеров она будет использовать.

Следующая операционная система iPhone будет включать несколько новых функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple - программном обеспечении ИИ, которое может генерировать текст, похожий на человеческое звучание, - но компания также ищет партнеров для создания чат-бота, похожего на ChatGPT от OpenAI. 

Напомним:

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Корпорация Apple обратилась к мессенджеру Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.

iPhone Apple
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