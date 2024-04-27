Apple возобновила переговоры с OpenAI по ИИ для IPhone - Bloomberg
Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии Искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Две компании начали обсуждать условия возможного соглашения и то, как функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18, следующую операционную систему Apple для iPhone.
Это свидетельствует о возобновлении переговоров между компаниями, которые были приостановлены с начала года. Apple также продолжает переговоры с Google, принадлежащей Alphabet Inc., о лицензировании чат-бота Gemini этой компании.
Apple еще не приняла окончательного решения относительно того, каких партнеров она будет использовать.
Следующая операционная система iPhone будет включать несколько новых функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple - программном обеспечении ИИ, которое может генерировать текст, похожий на человеческое звучание, - но компания также ищет партнеров для создания чат-бота, похожего на ChatGPT от OpenAI.
Напомним:
Корпорация Apple обратилась к мессенджеру Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.