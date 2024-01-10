Какие потери несет Киев из-за воздушной тревоги
З 24 лютого 2022 року по 9 січня 2024 року в Києві пролунали 950 тривог, свідчать відкриті дані застосунку "Київ Цифровий". Якщо їх покласти на графік, то можна побачити зміну активностей росіян в залежності від місяця і навіть годин доби.
Насиченість кольору на графіку вказує на частоту спрацювання тривоги у певний час доби протягом місяця чи тижня. Так, темніші відтінки означають практично щоденні випадки оголошення тривог в цей проміжок часу, а світліший колір чи просто білий свідчить про їх меншу кількість чи взагалі відсутність.
Серед найінтенсивніших періодів тривог – і, подекуди, ракетних атак – початок повномасштабного вторгнення, коли місяць Київ перебував у фактичній облозі, травень 2023 року, а також останні два місяці, коли росіяни розпочали нову "зимову кампанію" обстрілюючи українські міста.
Загалом минулого грудня тривоги в столиці звучали 43 години. Це єдиний місяць 2023 року, коли їхня тривалість перевищила травневі показники – тоді тривоги лунали майже 2,7 доби (66 годин). Найменшу кількість тривог зафіксовано у вересні-жовтні, коли російські сили накопичували резерви для осінньо-зимових атак.
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Повітряні тривоги – це питання не лише безпеки громадян, але і грошей. Коли лунає вже всім знайомий сигнал економіка міста зупиняється: кінотеатри та театри переривають сеанси відкладаючи їх на інший час чи повертають гроші за квитки; закриваються торговельні центри; працівники замість робочих місць ховаються у підвалах; припиняється рух громадського транспорту.
Останнє питання, мабуть, найболючіше для киян. 1 серпня 2022 року у Київській міській державній адміністрації (КМДА) оголосили, що громадський транспорт столиці зупинятиметься під час повітряних тривог. Пасажири мають вийти з рухомого складу та прямувати до укриттів.
Після цього в декількох містах транспорт, який там теж зупиняли, все ж таки запустили, проте в Києві влада навідріз відмовилася це робити, попри те, що петиція за скасування цього рішення за десять днів набрала необхідну кількість голосів.
Прямі втрати комунальників здаються не такими вже і великими, зважаючи на безпекові ризики. Так, "Київпастранс" прозвітував про те, що у 2022 році було перевезено 144,3 мільйона пасажирів – на 40,9% менше, ніж за 2021 рік. Дохід підприємства відповідно скоротився до 1,37 млрд грн.
Дохід КП "Київський метрополітен" у 2022 році скоротився вдвічі – до 1 млрд грн. За підрахунками ЕП, за той рік з 5:00 ранку до 23:00 вечора в столиці тривоги тривали 631 годину. Це еквівалентно місячному простою транспорту або 200 млн грн доходу.
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Проте не прямі втрати економіки набагато вищі. Через зупинку громадського транспорту люди стають менш мобільні і менш економічно активні. Вони змушені витрачати більше грошей на альтернативний транспорт. Врешті решт, люди більше покладаються на власний автотранспорт, збільшуючи затори, витрачаючи на це імпортне паливо і погіршуючи екологію в місті.
Ще рік назад в ГО "Пасажири Києва" порахували, що година простою транспорту завдає столиці збитків на близько 8,7 млн грн. Таким чином, якщо тривалість тривог в Києві становила 1115 годин, то економічні втрати перевищують 9,7 млрд грн.
Методологія. Дані стосовно тривог доступні на сайті "Київ Цифровий" за посиланням. Із подібною візуалізацією щодо решти регіонів можна ознайомитися на сайті проєкту Тexty.
Розрахунок економічних втрат проводився ГО "Пасажири Києва" у 2022 році. В його основі припущення, що втрати 1 години автомобіліста має еквівалент у вигляді середньої вартості 1 години на ринку праці. Більше детально з логікою розрахунків за посиланням.