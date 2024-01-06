В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

В энергосистеме страны дефицит электроэнергии не наблюдается, в то же время энергетики призывают к ответственному потреблению.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

"Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не используются", – отметили в ведомстве.

В то же время в министерстве отметили важность уменьшения нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления. В выходные это время с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

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Кроме того, в Киевской городской военной администрации предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий в течение 7-9 января энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы и готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

Напомним:

5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.

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