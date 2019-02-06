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Фукс розповів, навіщо придбав борг київського метрополітену

Середа, 6 лютого 2019, 10:05
 

Олігарх Павло Фукс придбав компанію "Укррослізинг", що володіє боргами київського метрополітену, з розрахунком, що київській владі буде вигідніше погасити борг, ніж купувати нові вагони.

Про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.

"Купуючи борги метро, ​​я приймав рішення спираючись на такі аргументи: наразі вартість вагонів українського виробництва становить близько 3,78 млрд грн (близько 1,3 млн євро за одиницю), виробництва ЄС - ще дорожче. При цьому борг становить близько 1,8 млрд грн", - розповів Фукс.

"Сума повної виплати разом з уже виплаченими коштами буде меншою, ніж вартість аналогічної партії. На мій погляд, для Києва вигідніше погасити цей борг, ніж віддавати назад вагони і купувати нові", - повідомив бізнесмен.

За його словами, пропозиція придбати "Укррослізинг" надійшла від російського "Внєшекономбанку".

"Там брало участь багато компаній, які хотіли купити. Я запропонував дорожче за інших", - сказав Фукс.

Причиною подальшого продажу компанії бізнесмен назвав "токсичність" активу.

"Я тому і продав цю компанію, саме через "токсичність". І заробив нормально. Прибуток мені заплатили. Вже вийшов з проекту - в минулому (2018 - ЕП) році", - сказав Фукс.

За його словами, новим власником "Укррослізингу" став "австрійський фонд".

"Вони інвестують в Росії, Україні, Казахстані. Не пам'ятаю назву. Мої менеджери знайшли покупця, ми зустрілися, потисли руки. Я не веду операційної діяльності. Мені важливий результат - коли я отримаю гроші", - заявив Фукс.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського і Ахметова

Нагадуємо:

У січні 2018 року Фукс придбав компанію "Укррослізинг", яка на початку 2017 року відсудила у "Київського метрополітену" 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів в 2010-2013 роках.

У 2008 році власником "Укррослізинг" було ТОВ "Київринг" Андрія і Владислава Лебедів, які наразі є помічниками нардепа від БПП Сергія Алексєєва - президента фан-клубу братів Кличків.

Напередодні підписання угод з метрополітеном "Укррослізинг" перейшов у власність кіпрської Impofirm Consulting Limited, близької до екс-регіонала Юрія Іванющенка.

Наразі власником "Укррослізинг" є кіпрська компанія "Укррослізинг Сайпрус Лімітед", бенефіціаром якої з серпня 2018 року значиться австрійський консультант Уве Крістіан Ешнер.

Павло Фукс — бізнесмен, який народився в Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив довгий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а в 2015 році отримав новий український паспорт.

Вперше в рейтинг найбагатших українців за версією журналу "Фокус" Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016 року - і відразу посів 24 позицію. Його статки оцінили в 270 млн доларів.

В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Економічна правда

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