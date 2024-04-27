Немецкая экономика демонстрирует рост, но промышленность все еще в кризисе

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Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в первом квартале 2024 года. Экономические перспективы Германии улучшаются после двух лет почти нулевого роста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данные этой недели свидетельствуют о том, что восстановление крупнейшей экономики Европы, Германии, набирает обороты, особенно в секторах услуг.

Аналитики говорят о том, что сложной зимней рецессии удалось избежать.

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"Потребители стали более уверенными в развитии событий и готовы тратить немного больше", - отмечает экономист HSBC Аня Хайманн.

Однако Хайманн также отмечает трудное положение в промышленности.

"Мы не ожидаем сильного подъема в Германии, потому что промышленность имеет такой важный вес в общем росте", отметил он.

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Первоначальный вердикт по ВВП за первый квартал должен быть обнародован во вторник от Destatis. Аналитики ожидают 0,1% роста.

Единственная проблема для немецкой экономики сегодня - продолжение кризиса промышленного сектора.

Например, настроения во флагманском автомобильном секторе не подчеркивают положительных оценок. Производитель шин Continental AG не оправдал и без того низких ожиданий, а генеральный директор компании Николай Зетцер предупредил акционеров в пятницу о "вялом начале года".

При этом, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что он слышит об "относительно стабильных" заводских заказах, в то время, как аналитики Deutsche Bank AG уверены, что глобальный рост поддержит экспорт в ближайшие месяцы. Международный валютный фонд недавно повысил свой прогноз мирового производства на 2024 год до 3,2%.

Канцлер Олаф Шольц также настроен оптимистично, заявив, что "вклад немецкой промышленности в рост, процветание и занятость остается неизменным".

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Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкая экономика избежала зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года.