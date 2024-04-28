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Оккупанты заявили о сбитии БПЛА возле нефтебазы

Воскресенье, 28 апреля 2024, 10:00 - Украинская правда

По словам местных властей, ночью в 3.40 в районе нефтебазы города Людиново произошло "падение" трех БПЛА. Пострадавших и разрушений якобы нет.

Об этом сообщает Минобороны РФ, губернатор Калужской области Владислав Шапша

Минобороны РФ насчитало 17 БПЛА, якобы все сбили, из которых: девять - над территорией Брянской области, три - над Курской областью, два - над Белгородской областью и три - над территорией Калужской области.

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Украинская правда

война НПЗ РФ
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