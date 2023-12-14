Минобороны выиграло международные арбитражи с недобросовестными поставщиками на 900 миллионов
Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с недобросовестными иностранными поставщиками на более 900 миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства.
"За 100 дней работы новой команды - с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли из-за непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара", - говорится в сообщении.
Международный арбитраж присудил взыскать в пользу Минобороны с недобросовестных иностранных поставщиков 6,934 млн долларов и 16,472 млн евро.
Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.
Кроме того, по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33,164 млн долларов. Подготовка этих исков осуществлялась Минюстом совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины.