Минобороны выиграло международные арбитражи с недобросовестными поставщиками на 900 миллионов

Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с недобросовестными иностранными поставщиками на более 900 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"За 100 дней работы новой команды - с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли из-за непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара", - говорится в сообщении.

Международный арбитраж присудил взыскать в пользу Минобороны с недобросовестных иностранных поставщиков 6,934 млн долларов и 16,472 млн евро.

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Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.

Кроме того, по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33,164 млн долларов. Подготовка этих исков осуществлялась Минюстом совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины.