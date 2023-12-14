Міноборони виграло міжнародні арбітражі з недобросовісними постачальниками на 900 мільйонів

Міністерство оборони України виграло п'ять міжнародних арбітражів з недобросовісними іноземними постачальниками на понад 900 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"За 100 днів роботи нової команди - від вересня 2023 року Міністерство оборони України виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 мільйонів гривень. Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6,934 млн доларів та 16,472 млн євро.

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Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33,164 млн доларів. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони України.