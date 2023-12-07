Сервис robota.ua будет помогать Минобороны с поиском кадров для ВСУ

Министерство обороны и онлайн-сервис по поиску работы robota.ua договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта рекрутинга МОУ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве напомнили, что это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение.

В последние недели количество вакансий Вооруженных Сил Украины на платформах по поиску работы и отзывов на них существенно возросло и продолжает демонстрировать позитивную динамику.

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"Вооруженные Силы Украины сейчас нуждаются в специалистах в разных сферах. И есть много людей, которые хотят присоединиться к армии по понятному алгоритму именно туда, где их гражданский опыт будет самым востребованным.

Именно поэтому мы будем и дальше развивать сотрудничество с теми компаниями на рынке рекрутинга, которые предоставляют бесплатные услуги", - подчеркнула заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Robota.ua уже запустила отдельный спецпроект, с информацией о рекрутинге и вакансиях в ВСУ. На сайте спецпроекта можно самостоятельно выбрать подраздел и должность, откликнувшись на вакансию, соответствующую профессиональному опыту рекрута.

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"Сейчас очень важно помогать создавать в силах обороны Украины современную систему рекрутинга и быть частью этого процесса. Мы понимаем, что в Вооруженных силах нуждаются не только люди на передовой, а еще, например, повары или специалисты по логистике", отметил гендиректор robota.ua Валерий Решетняк.

Напоминаем:

В ноябре Минобороны подписало договоры на рекрутинг в ВСУ с платформой по трудоустройству Lobby X и платформой Work.ua.