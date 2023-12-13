OLX стал четвертым партнером Минобороны в проекте рекрутинга
Министерство обороны и платформа онлайн-объявлений Olx.ua договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта рекрутинга МОУ.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Документ о сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко.
В Минобороны добавили, что это уже четвертая компания, с которой министерство будет работать для привлечения в ВСУ военных для службы по контракту. Минобороны уже работает с такими компаниями как Lobby X, Work.ua, Robota.ua.
"Очень радует, что представители бизнеса свидетельствуют патриотическую позицию и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - заявила Калмыкова.
"На партнерских интернет-площадках в сети уже размещено более 1000 должностей в Силах Обороны, на которые поступили десятки тысяч отзывов, добавили в Минобороны.
Напомним:
В ноябре Минобороны подписало договоры на рекрутинг в ВСУ с платформой по трудоустройству Lobby X и платформой Work.ua. Позже к программе присоединился сервис robota.ua.
Экономическая правда