Киберполиция разоблачила хакерскую группу, которая нанесла ущерб на 3 миллиарда

фото: Нацполиция

Оперативники киберполиции и следователи Нацполиции разоблачили хакеров, которые с 2018 года атаковали мировые компании, зашифровывая их серверы, нанесли ущерб на сумму более 3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники атаковали мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех самых активных сообщников", - отметил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Отмечается, что для хакерских атак фигуранты использовали самостоятельно разработанное вредоносное программное обеспечение. В частности, несколько вирусов-шифровальщиков.

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Обычно хакеры взламывали учетные записи работников предприятия, используя открытую информацию и социальную инженерию. Благодаря этому они получили доступ к корпоративной сети и серверам, а также похитили важные данные. Затем хакеры заблокировали доступ к данным, требуя выкупа в криптовалюте.

Например, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 BTC (биткоинов) на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 миллионов гривен.

Всего за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли ущерб на сумму более 3 млрд грн в пересчете на национальную валюту.

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Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Трем фигурантам сообщено о подозрении.

Также была изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 млн грн и криптовалютные активы.

Добавляется, что в состав объединенной следственной группы JIT (The Joint Investigation Team) также вошли коллеги из Европола (учреждение правопорядка ЕС по противодействию международной организованной преступности) и Евроюста (агентство, координирующее судебные органы ЕС).

Экономическая правда.