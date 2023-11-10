Хакеры, связанные с РФ, взяли на себя ответственность за сбои в ChatGPT

bloomberg

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта, подтвердила, что причиной сбоев в работе ChatGPT стала DDoS-атака. Ответственность за атаку уже взяли на себя связанные с РФ хакеры Anonymous Sudan.

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что ChatGPT испытывал спорадические сбои в течение последних 24 часов.

"Пользователи, которые пытались получить доступ к сервису, получали сообщение о том, что "ChatGPT сейчас перегружен", а другие пользователи, включая TechCrunch, не смогли войти в сервис", - пишет издание.

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Сначала руководитель OpenAI Сэм Альтман объяснил эти проблемы повышенным интересом к новым функциям платформы, которые презентовали на первой конференции для разработчиков 6 ноября, которая "намного превзошла наши ожидания".

OpenAI впоследствии заявила, что проблема была решена примерно в 13:00 по тихоокеанскому времени 8 ноября.

Однако с тех пор компания обновила свою страницу отчетов о проблемах, заявив, что продолжает наблюдать "периодические сбои" в работе ChatGPT и его API, который позволяет разработчикам интегрировать модель ChatGPT в свои собственные приложения.

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В последнем обновлении компания сообщила, что перебои в работе "связаны с аномальной структурой трафика, отражающей DDoS-атаку". DDoS-атаки обычно заключаются в попытке перегрузить онлайн-сервис, засыпая его большим количеством запросов, чем он может обработать, объясняет TechCrunch.

OpenAI не предоставила никакой дополнительной информации об атаке и не сразу ответила на вопросы TechCrunch.

В то же время в серии постов в Telegram группа хакактивистов Anonymous Sudan взяла на себя ответственность за предполагаемую атаку. "Несмотря на название, исследователи безопасности считают, что эта группа связана с Россией", - подчеркивает издание.

По словам Bloomberg, Anonymous Sudan заявила, что нацелилась на компанию OpenAI из-за ее поддержки Израиля.

Группа объяснила в Telegram, что она выбрала своей мишенью стартап OpenAI, который поддерживается корпорацией Microsoft, потому что тот изучал инвестиционные возможности в Израиле.

В то же время OpenAI не назвала источник предполагаемой атаки, а в Bloomberg не смогли самостоятельно проверить заявления Anonymous Sudan. Представитель OpenAI не сразу ответил на запрос агентства о комментарии.

В этом году Anonymous Sudan провел кампанию громких DDoS-атак. В июне они вывели из строя некоторые сервисы Microsoft, включая Outlook, Teams и OneDrive. Атаки также были направлены на НАТО и Европейский инвестиционный банк, а также на медиа-организации, авиакомпании и энергетические компании.

Еще до начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре, Anonymous Sudan заявил, что стоит за серией атак на израильские организации. Ее связывают с DDoS-атаками на израильские новостные организации, правительственные и военные учреждения, университеты, банки, телекоммуникационные провайдеры, технологические компании и системы предупреждения о ракетных обстрелах.

Группа позиционирует себя как "хактивистская" группировка, которая осуществляет атаки из Африки "от имени угнетенных мусульман по всему миру". Однако ведущие исследователи кибербезопасности считают, что она связана с Россией, и говорят, что ее цели последовательно соответствуют геополитическим приоритетам Кремля.

Напомним:

Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

Экономическая правда