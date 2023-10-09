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Российские хакеры заявили об атаке на сайт правительства Израиля 

Понедельник, 9 октября 2023, 14:25 - Лия Ильченко

Российская хакерская группировка Killnet заявляет об атаке на правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. 

Об этом говорится в сообщении Killnet.

"Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию", - заявили представители Killnet.

Хакеры заявили об "убийстве главного государственного сайта" Израиля и приложили скриншот страницы gov.il. 

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Сообщение датировано вечером 8 октября. По состоянию на 9 октября сайт доступен для просмотра. 

Напоминаем:

Децентрализованная российская хакерская ассоциация Killnet регулярно сообщает об атаках на правительственные и другие сайты Украины и ее союзников и заявляет о поддержке Кремля в киберпространстве.

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На прошлой неделе Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила для гражданских хакеров, участвующих в войне.

В соответствии с международным гуманитарным правом действуют следующие правила:

  • Не направлять кибератаки на гражданские объекты.
  • Не использовать вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят вред военным и гражданским объектам без разбора.
  • Планируя кибератаку на военный объект, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц.
  • Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений.
  • Не осуществлять никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы.
  • Не угрожать насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения.
  • Не подстрекайть к нарушениям международного гуманитарного права.
  • Придерживаться этих правил, даже если враг этого не делает.

При этом, атакованный российскими хаверами сайт gov.il используется рядовыми гражданами Израиля для получения государственных услуг. 

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