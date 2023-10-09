Российские хакеры заявили об атаке на сайт правительства Израиля 

Российская хакерская группировка Killnet заявляет об атаке на правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении Killnet.

"Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию", - заявили представители Killnet.

Хакеры заявили об "убийстве главного государственного сайта" Израиля и приложили скриншот страницы gov.il.

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Сообщение датировано вечером 8 октября. По состоянию на 9 октября сайт доступен для просмотра.

Напоминаем:

Децентрализованная российская хакерская ассоциация Killnet регулярно сообщает об атаках на правительственные и другие сайты Украины и ее союзников и заявляет о поддержке Кремля в киберпространстве.

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На прошлой неделе Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила для гражданских хакеров, участвующих в войне.

В соответствии с международным гуманитарным правом действуют следующие правила:

Не направлять кибератаки на гражданские объекты.

Не использовать вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят вред военным и гражданским объектам без разбора.

Планируя кибератаку на военный объект, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц.

Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений.

Не осуществлять никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы.

Не угрожать насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения.

Не подстрекайть к нарушениям международного гуманитарного права.

Придерживаться этих правил, даже если враг этого не делает.

При этом, атакованный российскими хаверами сайт gov.il используется рядовыми гражданами Израиля для получения государственных услуг.