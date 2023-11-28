Кіберполіція викрила хакерську групу, яка завдала збитків на 3 мільярди

фото: Нацполіція

Оперативники кіберполіції та слідчі Нацполіції викрили хакерів, які з 2018 року атакували світові компанії, зашифровуючи їхні сервери, спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників", – зауважив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Зазначається, що для хакерських атак фігуранти використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, кілька вірусів-шифрувальників.

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Зазвичай хакери зламували облікові записи працівників підприємства, використовуючи відкриту інформацію та соціальну інженерію. Завдяки цьому вони отримали доступ до корпоративної мережі та серверів, а також викрали важливі дані. Потім хакери заблокували доступ до даних, вимагаючи викупу у криптовалюті.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоінів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 мільйонів гривень.

Загалом за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

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Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозру.

Також було вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, "чорнові" записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 млн грн та криптовалютні активи.

Додається, що до складу об’єднаної слідчої групи JIT (The Joint Investigation Team) також увійшли колеги з Європолу (установа правопорядку ЄС з протидії міжнародній організованій злочинності) та Євроюсту (агентство, що координує судові органи ЄС).

Економічна правда.