Китайский YMTC подал иск в суд против Micron из-за нарушения патентов

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Китайский производитель микросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC) подал иск против американского конкурента Micron Technology, утверждая о нарушении восьми его патентов.

Об этом пишет Reuters.

YMTC подал иск против Micron и подразделения Micron Consumer Products Group в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.

Согласно иску, Micron обратилась к запатентованной технологии YMTC, чтобы отразить конкуренцию со стороны YMTC и получить и защитить долю рынка. В нем сказано, что Micron не платит надлежащую долю за использование запатентованных изобретений.

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Micron производит микросхемы DRAM и микросхемы флэш-памяти NAND и конкурирует с южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix, а также с японской Kioxia, подразделением Toshiba. YMTC является гораздо меньшим конкурентом, которому в прошлом году США запретили покупать некоторые американские компоненты.

"В последние годы США ужесточили ограничения на экспорт технологий производства микросхем в Китай по соображениям безопасности. В мае Китай заявил, что продукты Micron не прошли проверку безопасности сети и запретили покупать их операторам ключевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2018 году Micron была втянута в спор с участием китайского государственного производителя микросхем Fujian Jinhua, которого обвиняли в краже коммерческой тайны, но она отрицала это. Позже в том же году ее основные продукты были временно запрещены на продажу в Китае.

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Китай когда-то был крупнейшим рынком Micron, генерируя половину ее дохода в 20 миллиардов долларов в 2017 финансовом году. Эта доля сократилась до 16% в 2022 году, когда компания закрыла операции по DRAM в Шанхае.

Экономическая правда.