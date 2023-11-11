UkraineInvest помогает реализовать инвестпроект Terwin на более 500 миллионов долларов

UkraineInvest сопровождает новый инвестиционный проект Terwin по построению логистических хабов на сумму около 500 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба UkraineInvest.

Соответствующий меморандум о дальнейшем сопровождении подписали СЕО UkraineInvest Сергей Цивкач и основатель Terwin Руслан Шостак.

Отмечается, что Terwin запускает инвестиционный проект по построению логистических хабов на 1 млн кв. м. в четырех областях Украины.

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"Объем инвестиций составит более 500 млн долларов. Это инновационный проект с возобновляемыми источниками энергии, полным циклом переработки и утилизации отходов, комплексной инфраструктурой, имеющий возможность дальнейшего расширения до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

По словам основателя Terwin, в Киевской области не хватает 500 тыс кв. м. складских помещений и еще 500 тыс кв. м. по всей Украине.

"Исходя из этого мы начали строительство Логистического хаба, который включает четыре комплекса в четырех областях Украины (Одесская, Львовская, Днепропетровская, Киевская). Уже начато строительство первой очереди в Одесской области", - отметил Шостак.

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UkraineInvest будет оказывать информационную, консультационную и организационную поддержку в процессе подготовки и реализации их проектов. А также способствовать эффективному взаимодействию инвесторов и органов государственной власти.

Напомним:

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2022 году сократился на 39,2% и составил 409,7 миллиарда гривен.