Рыночная стоимость "Газпрома" упала ниже ее дочерней компании

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Рыночная капитализация российского "Газпрома", являющегося крупнейшей в мире газовой компанией по добыче и запасам, упала ниже, чем у ее нефтяного подразделения "Газпром нефть" на фоне высоких цен на нефть и после объявления дочерней компанией дивидендов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно подсчетам агентства, рыночная капитализация или оценка всех акций "Газпрома" составляет 3,992 трлн руб (43,38 млрд долл.), тогда как стоимость "Газпром нефти" выросла до 3,998 трлн руб.

"Это событие является еще одним ярким свидетельством того, что "Газпром", когда-то надеявшийся на рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, теперь столкнулся с резким падением экспорта газа в Европу, что сокращает импорт из России из-за войны в Украине", - отмечает издание. .

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В 2005 году "Газпром" купил "Газпром нефть", которая тогда называлась "Сибнефть" за более чем 13 млрд долл. у олигарха Романа Абрамовича.

В 2007 году "Газпром" был третьей по величине компанией мира с рыночной капитализацией более 330 миллиардов долларов.

"Газпром нефть" объявила 9 ноября, что ее совет директоров рекомендовал выплатить 82,94 рубля на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев, что значительно превышает ожидания аналитиков.

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Московская брокерская компания BCS заявила, что оценка "Газпром нефти" превысила оценку "Газпрома" впервые по крайней мере с ноября 2016 года.

"Пусковым крючком для сильного роста акций "Газпром нефти" стало восстановление нефтяной отрасли, высокая стоимость нефти и наличие дивидендов", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В Госдуме РФ забили тревогу, подсчитав, что прогнозируемый рост убытков "Газпрома" к 2025 году достигнет 1 трлн рублей.

Экономическая правда