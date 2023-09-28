Все разделы
Укр / Рус

По всей России парализовало систему бронирования в аэропортах, сообщают о DDOS-атаке 

Четверг, 28 сентября 2023, 11:55 - Лия Ильченко

28 сентября в России произошел глобальный сбой системы бронирования в аэропортах. 

Об этом сообщают российские авиакомпании.

Первой о глобальном сбое систем регистрации на рейсы заявила авиакомпания "Аэрофлот".

Позже о трудностях с регистрацией в аэропортах объявили авиакомпании "Россия" и "Победа".

Реклама:

"Победа" уточнила, что проблемы наблюдаются в работе сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах. 

"Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее", — добавили в компании. 

Возникшую проблему объясняют хакерской атакой, которая парализовали систему бронирования авиабилетов в России. Якобы на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа, сообщили в госкорпорации "Ростех", которая является оператором системы. 

Реклама:

"В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении. 

Обновлено:

Через час после начала проблем с системой бронирования в России объявили о восстановлении ее работы. Однако задержаны рейсы авиакомпании "Россия". Задержки составляют от 20 минут до 1 часа.

Напоминаем:

Днем ранее в России объявили о непрофессионализме гражданских летчиков и дали месяц на переподготовку.

С начала текущего года в России произошли десятки инцидентов, связанных с безопасностью полетов. Причина - нехватка запчастей для ремонтов после введения санкций.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.

Россия авиаперевозки
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Вторая зима под обстрелами: насколько энергетика готова к зиме 28 сентября 2023, 09:00
США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции 27 сентября 2023, 16:24
Киев направил союзникам письмо о западных компонентах, найденных в "Шахедах" 27 сентября 2023, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте