По всій Росії паралізувало систему бронювання в аеропортах, повідомляють про DDOS-атаку 

28 вересня в Росії стався глобальний збій системи бронювання в аеропортах.

Про це повідомляють російські авіакомпанії.

Першою про глобальний збій систем реєстрації на рейси заявила авіакомпанія "Аерофлот".

Пізніше про труднощі з реєстрацією в аеропортах оголосили авіакомпанії "Россия" і "Победа".

Реклама:

"Победа" уточнила, що проблеми спостерігаються в роботі сервісів бронювання квитків і послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах.

"Реєстрація в аеропортах відбувається в ручному режимі. Просимо приїжджати в аеропорт заздалегідь", - додали в компанії.

Проблему пояснюють хакерською атакою, яка паралізувала систему бронювання авіаквитків у Росії. Нібито на систему "Леонардо" йде масована DDOS-атака з-за кордону, повідомили в держкорпорації "Ростех", яка є оператором системи.

Реклама:

"Найближчим часом система знову запрацює в штатному режимі", - ідеться в повідомленні.

Оновлено:

Через годину після початку проблем із системою бронювання в Росії оголосили про відновлення її роботи. Однак затримано рейси авіакомпанії "Россия". Затримки становлять від 20 хвилин до 1 години.

Нагадуємо:

Днем раніше в Росії оголосили про непрофесіоналізм цивільних льотчиків і дали місяць на перепідготовку.

З початку поточного року в Росії сталися десятки інцидентів, пов'язаних із безпекою польотів. Причина - брак запчастин для ремонтів після введення санкцій.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.