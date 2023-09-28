По всій Росії паралізувало систему бронювання в аеропортах, повідомляють про DDOS-атаку
28 вересня в Росії стався глобальний збій системи бронювання в аеропортах.
Про це повідомляють російські авіакомпанії.
Першою про глобальний збій систем реєстрації на рейси заявила авіакомпанія "Аерофлот".
Пізніше про труднощі з реєстрацією в аеропортах оголосили авіакомпанії "Россия" і "Победа".
"Победа" уточнила, що проблеми спостерігаються в роботі сервісів бронювання квитків і послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах.
"Реєстрація в аеропортах відбувається в ручному режимі. Просимо приїжджати в аеропорт заздалегідь", - додали в компанії.
Проблему пояснюють хакерською атакою, яка паралізувала систему бронювання авіаквитків у Росії. Нібито на систему "Леонардо" йде масована DDOS-атака з-за кордону, повідомили в держкорпорації "Ростех", яка є оператором системи.
"Найближчим часом система знову запрацює в штатному режимі", - ідеться в повідомленні.
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Через годину після початку проблем із системою бронювання в Росії оголосили про відновлення її роботи. Однак затримано рейси авіакомпанії "Россия". Затримки становлять від 20 хвилин до 1 години.
Нагадуємо:
Днем раніше в Росії оголосили про непрофесіоналізм цивільних льотчиків і дали місяць на перепідготовку.
З початку поточного року в Росії сталися десятки інцидентів, пов'язаних із безпекою польотів. Причина - брак запчастин для ремонтів після введення санкцій.
При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.
Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.