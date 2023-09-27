В России объявили о непрофессионализме гражданских летчиков и дали месяц на переподготовку

Руководству российских авиакомпаний дан месяц, чтобы привести профессиональный уровень пилотов в соответствии с требованиями к этой специальности.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на рекомендации по безопасности полетов, которые были разосланы авиакомпаниям Росавиацией.

В разосланном им циркуляре "Информация по безопасности полетов № 9" Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами "Общих правил подготовки к полетам".

В частности, требуется обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом возможного изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, ухода на второй круг, отказа двигателя или разгерметизации салона.

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"Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам", — следует из документа.

Руководству авиакомпаний также было предписано дополнительно обучить пилотов действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета.

На выполнение требований дан один месяц.

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Отмечается, что такое указание было разослано после очередного инцидента с гражданским самолетам, произошедшее 12 сентября.

При заходе на посадку в аэропорту Омска у A320, летевшего из Сочи, отказал один из гидравлических контуров, кроме того, при наборе высоты пилоты попытались убрать механизацию крыла и шасси, однако убралась только механизация, дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета.

Пилоты решили лететь на запасной аэродром, рассчитали дистанцию и количество топлива, однако уже в полете выяснилось, что топлива не хватит. В итоге самолет пришлось сажать в поле.

Пилоты настаивают, что ими было принято правильное решение. Посадить самолет в Омске не смогли из-за отказавшего контура гидросистемы и порывистого ветра.

Напоминаем:

С начала текущего года в России произошли десятки инцидентов, связанных с безопасностью полетов. Причина - нехватка запчастей для ремонтов после введения санкций.

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.

Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.