В России объявили о непрофессионализме гражданских летчиков и дали месяц на переподготовку
Руководству российских авиакомпаний дан месяц, чтобы привести профессиональный уровень пилотов в соответствии с требованиями к этой специальности.
Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на рекомендации по безопасности полетов, которые были разосланы авиакомпаниям Росавиацией.
В разосланном им циркуляре "Информация по безопасности полетов № 9" Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами "Общих правил подготовки к полетам".
В частности, требуется обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом возможного изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, ухода на второй круг, отказа двигателя или разгерметизации салона.
"Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам", — следует из документа.
Руководству авиакомпаний также было предписано дополнительно обучить пилотов действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета.
На выполнение требований дан один месяц.
Отмечается, что такое указание было разослано после очередного инцидента с гражданским самолетам, произошедшее 12 сентября.
При заходе на посадку в аэропорту Омска у A320, летевшего из Сочи, отказал один из гидравлических контуров, кроме того, при наборе высоты пилоты попытались убрать механизацию крыла и шасси, однако убралась только механизация, дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета.
Пилоты решили лететь на запасной аэродром, рассчитали дистанцию и количество топлива, однако уже в полете выяснилось, что топлива не хватит. В итоге самолет пришлось сажать в поле.
Пилоты настаивают, что ими было принято правильное решение. Посадить самолет в Омске не смогли из-за отказавшего контура гидросистемы и порывистого ветра.
Напоминаем:
С начала текущего года в России произошли десятки инцидентов, связанных с безопасностью полетов. Причина - нехватка запчастей для ремонтов после введения санкций.
Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.
Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.
При этом в России начали скрывать несправности самолетов.
В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.