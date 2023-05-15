Российские авиакомпании стали реже фиксировать неисправности самолетов – нет запчастей

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.

Об этом пишет российское издание "Проект" в материале о состоянии российской авиации в условиях санкций.

Издание располагает копией распоряжения - его подлинность подтвердили несколько источников в "Аэрофлоте".

Один из старших бортпроводников "Аэрофлота" рассказал, что, если до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций против России, в бортовой журнал вносили все дефекты, то теперь о них нужно только сообщать устно.

"Главная цель такого распоряжения - чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения", - рассказал на условиях анонимности бывший работник "Аэрофлота".

"Раньше, до войны, этого правила строго придерживались: писали каждую мелочь и все это тут же чинили", - добавил он.

По словам источников издания, такая же практика распространена и в других авиакомпаниях.

Речь может идти и о неисправностях, угрожающих безопасности, подчеркивает "Проект". Так, в 2022 году самолет "Аэрофлота" совершил рейс из ОАЭ в Москву без полного комплекта кислородных баллонов на борту - командир судна не стал вносить запись в бортовой журнал, чтобы избежать задержки вылета.

Санкции, наложенные после начала войны, запрещают, среди прочего, поставлять России самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них.

Авиакомпании пытаются бороться с нехваткой запчастей, закупая их в третьих странах или разбирая свои самолеты, добавляет издание.

Так, с марта по август 2022 года российские компании закупили за рубежом запчасти и комплектующие европейских и американских производителей на общую сумму около 44 миллиона долларов, в 2021 году только "Аэрофлот" потратил на эти цели примерно в 10 раз больше.

При этом, как отмечает "Проект", чаще всего речь идет о покупке уже бывших в употреблении запчастей, снятых с других самолетов, а не о приобретении новых.

Российские авиакомпании также разбирают на запчасти самолеты из своих парков.

Так, по меньшей мере 11,4% парка крупнейших российских компаний не выполняли полетов более трех месяцев. Это не означает, что все эти самолеты отправлены на запчасти, но часть из них может быть разобрана, на что указывает, например, то, что среди самолетов, которые не совершали полетов, есть и те, о разборке которых уже было известно, резюмирует издание.

Напомним:

Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. На 2023 год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран.

Российские авиаперевозчики просят регуляторов разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов - авиакомпании уже отправили предложения в Росавиацию и Ространснадзор.

"Ростех" заявила, что авиапромышленность РФ постарается обойтись без Запада, используя запчасти местного производства для производства 1000 авиалайнеров до 2030 года и прекратив зависимость от Boeing и Airbus. Но эксперты подчеркивают, что без западных запчастей это невозможно.

Экономическая правда