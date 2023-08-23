РФ может поставлять запчасти для самолетов через россиян, имеющих родственников за рубежом - Reuters

Одним из возможных каналов поставки в Россию запчастей для самолетов Airbus и Boeing, которые составляют основную часть авиапарка РФ и обслуживание которых попало под санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину, могут быть россияне, имеющие родственные связи за рубежом.

Об этом пишет агентство Reuters, которое проводило расследование, каким образом Россия восстанавливает свой авиапарк после введения санкций, и обнаружило пример в подтверждение этой версии.

Так, согласно данным таможни, по крайней мере один российский перевозчик - Nordwind Airlines, использовал родственные связи для закупки деталей для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing.

Согласно документам, авиакомпания, принадлежащая российской предпринимательнице Карине Букрей, импортировала сотни деталей через компанию Ramses Turizm, которая расположена в турецком курортном городе Анталия и принадлежит мужу Букрей Рамазану Акпинару.

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Nordwind и Bukrey не ответили на прсьбу о комментариях. Но сразу после этого Nordwind прекратил получать запчасти от Ramses Turizm.

Однако импорт запчастей продолжился через другую турецкую компанию Na Havacilik ve Teknik, которая также базируется в Анталии. Причем, эта компания оказалась основанной только в августе 2022 года.

Еще один способ, изобретенный россиянами, чтобы закупать запчасти для своих самолетов, который выявило Reuters, это покупка бывших в употреблении деталей через "дружественные страны".

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Это продемонстрировал случай с самолетом Airbus "Уральских авиалиний", который в ноябре прошлого года из-за неисправности не смог взлететь из Екатеринбурга, но через три дня получил очень важную запчасть производства американской компании Northrop Grumman.

Серийный номер прибора свидетельствует о том, что деталь изготовили в октябре 2008 года. Ее использовали на разных самолетах, в том числе в Саудовской Аравии шесть лет назад, сообщил источник.

И таким образом "Уральским авиалиниям" поступает все больше важных американских деталей

В остальном расследование не показало чего-то нового.

Таможенные документы, которые изучало агентство, показывают, что детали попадают в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции против России.

Многие компании, которые занимаются этой деятельности, были созданы после 2022 года.

В целом, с мая прошлого года, когда начали действовать большинство ограничений на торговлю и экспорт Украины в США и Европе, до конца июня этого года в российские авиакомпании поступило авиазапчастей минимум на 1,2 миллиарда долларов.

Причем, сумма в 1,2 миллиарда долларов существенно недооценивает реальную стоимость авиазапчастей, импортируемых в течение исследуемого Reuters периода. Это лишь поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений технического обслуживания. Но есть также доказательства поставок частей самолетов, которые в России закупают компании, якобы не связанные с авиаотраслью.

Глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил Олег Пантелеев, что российские авиакомпании "решили проблему" работы под западными санкциями.

"Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а через шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки доставки", - сказал он.

Напоминаем:

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. И более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.

Хотя российские авиакомпании отменили полеты в США, Западную Европу и страны-союзники, они увеличили количество услуг в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также бывшие советские республики, такие как Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.