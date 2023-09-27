США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков - Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"То, что начиналось как серия повесток, направленных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование", - отмечают источники.

При этом расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям, либо завершиться мировым урегулированием.

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Основные претензии Минюста о нарушении режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, которая в июне поглотила Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.

Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.

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За это время более тысячи богатых россиян попали в черный список США, напоминает Bloomberg.

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. На момент вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

На то время UBS управлял активами россиян в более чем $11 млрд.

Напоминаем:

UBS Group AG - крупнейший швейцарский финансовый холдинг.

Credit Suisse - до поглощения был вторым крупнейшим швейцарским финансовым конгломератом после UBS.