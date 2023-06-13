Объявлено подозрение топ-чиновнику РФ: способствовал логистике армии и вывозу краденого

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю "Росморречфлота" Захарию Джиоеву, который с начала полномасштабного вторжения обеспечил паромную переброску российских войск в Украину, а впоследствии - вывоз награбленного украинского зерна.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева", - говорится в сообщении.

Так, именно по приказу Джиоева в августе 2022 года паромы российской компании ООО "Оборонлогистика" привлекались к организации морского "трафика" из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.

Впоследствии, после взрыва на "Крымском мосту", Джиоев отдал распоряжение на установление паромной переправы с территории РФ на украинский полуостров.

Таким образом захватчики переправляли на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок.

Кроме того, рашисты использовали паромные "маршруты" для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Джиоеву о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напоминаем:

Страны "Группы семи" (G7) работают над схемой борьбы с похищением украинского зерна с оккупированных территорий с помощью химической идентификации его происхождения.