G7 працює над схемою протидії продажу Росією краденого українського зерна

Країни "Групи семи" (G7) працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна з окупованих територій за допомогою хімічної ідентифікації його походження.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, у понеділок заявив молодший міністр із питань продовольства й сільського господарства уряду Великої Британії Марк Спенсер.

На конференції Міжнародної ради з питань зерна в Лондоні Спенсер заявив, що Британія відіграє провідну роль у схемі відстеження зерна з України, а країни G7 також тісно співпрацюють з Україною в цьому питанні.

"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація – ред.) буде ефективним засобом для запобігання подальшим крадіжкам українського зерна", – сказав британський урядовець.

Росія, як відомо, активно вивозила українське зерно з окупованих територій. За оцінками, вона могла виручити до 600 мільйонів доларів з продажу краденого зерна у 2022 році.

Минулого місяця Велика Британія оголосила про санкції проти Росії, спрямовані проти тіньових фізичних та юридичних осіб, підозрюваних у крадіжці українського зерна.

Європейська правда