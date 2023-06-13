Экспорт по "зерновому коридору" за неделю вырос на 65%, но в порты заходит мало судов

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июня, объем экспорта "зерновым коридором" вырос до 651 тысяч тонн агропродукции, что на 65% больше, чем неделю назад.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

За прошедшую неделю было загружено 13 кораблей, что на 6 единиц больше предыдущей недели.

Эти суда загружены, но еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее.

"Следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних за историю работы "зернового коридора". Кроме того, за прошлую неделю инспекцию на вход прошли только 7 судов, что является критически низким показателем", - добавили в УКАБ.

Больше всего в течение 45-й недели работы "зернового коридора" экспортировали:

кукурузу (54% экспорта за этот период);

пшеницу (38%);

подсолнечное масло (7%).

Украинское продовольствие направилось в Азию (Израиль, Бангладеш, Китай и другие), Африку (Египет, Кению) и Европу (Испанию).

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 11 июня 2023 через порты Большой Одессы экспортировано 31,6 млн т агропродукции.

УКАБ

Экономическая правда