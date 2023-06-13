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Экспорт по "зерновому коридору" за неделю вырос на 65%, но в порты заходит мало судов

Вторник, 13 июня 2023, 13:27 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июня, объем экспорта "зерновым коридором" вырос до 651 тысяч тонн агропродукции, что на 65% больше, чем неделю назад.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

За прошедшую неделю было загружено 13 кораблей, что на 6 единиц больше предыдущей недели.

Эти суда загружены, но еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее.

"Следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних за историю работы "зернового коридора". Кроме того, за прошлую неделю инспекцию на вход прошли только 7 судов, что является критически низким показателем", - добавили в УКАБ.

Больше всего в течение 45-й недели работы "зернового коридора" экспортировали:

  • кукурузу (54% экспорта за этот период);
  • пшеницу (38%);
  • подсолнечное масло (7%).

Украинское продовольствие направилось в Азию (Израиль, Бангладеш, Китай и другие), Африку (Египет, Кению) и Европу (Испанию).

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 11 июня 2023 через порты Большой Одессы экспортировано 31,6 млн т агропродукции.

 
УКАБ

Экономическая правда

агросектор экспорт зепно аграрии
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