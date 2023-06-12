G7 работает над схемой противодействия продаже Россией ворованного украинского зерна

Страны "Группы семи" (G7) работают над схемой борьбы с похищением украинского зерна с оккупированных территорий с помощью химической идентификации его происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, в понедельник заявил младший министр по вопросам продовольствия и сельского хозяйства правительства Великобритании Марк Спенсер.

На конференции Международного совета по вопросам зерна в Лондоне Спенсер заявил, что Британия играет ведущую роль в схеме отслеживания зерна из Украины, а страны G7 также тесно сотрудничают с Украиной в этом вопросе.

"Мы считаем, что (химическая идентификация – ред.) будет эффективным средством для предотвращения дальнейших краж украинского зерна", – сказал британский чиновник.

Россия, как известно, активно вывозила украинское зерно с оккупированных территорий. По оценкам, она могла выручить до 600 миллионов долларов с продажи краденого зерна в 2022 году.

В прошлом месяце Великобритания объявила о санкциях против России, направленных против теневых физических и юридических лиц, подозреваемых в краже украинского зерна.

Европейская правда