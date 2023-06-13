Оголошена підозра топчиновнику РФ: сприяв логістиці армії та вивозу краденого

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику "Росморрічфлоту" Захарію Джіоєву, який з початку повномасштабного вторгнення забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну, а згодом - вивезення награбованого українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарія Джіоєва", - йдеться в повідомленні.

Так, саме за наказом Джіоєва у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Згодом, після вибуху на "Кримському мосту", Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова.

Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

Крім того, рашисти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадуємо:

Країни "Групи семи" (G7) працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна з окупованих територій за допомогою хімічної ідентифікації його походження.