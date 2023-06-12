Генсек ООН "обеспокоен", что РФ может в июле выйти из "зерновой сделки"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник, что он обеспокоен тем, что Россия 17 июля может выйти из соглашения, которое позволяет безопасный экспорт зерна и удобрений в военное время из трех украинских черноморских портов.

Об этом пишет Reuters.

РФ угрожала выйти из "зерновой сделки", заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, если не будут устранены препятствия для ее собственных поставок зерна и удобрений.

"Я обеспокоен, и мы упорно работаем над тем, чтобы убедиться, что можно будет сохранить Черноморскую инициативу, и в то же время, что мы сможем продолжать нашу работу по содействию российскому экспорту", - сказал Гутерриш журналистам.

"Чтобы убедить Россию согласиться на черноморское зерновое соглашение, одновременно был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, согласно которому должностные лица ООН согласились помочь России с экспортом продовольствия и удобрений.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под действие западных санкций, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок", - пишет агентство.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил в субботу, что Россия "не может быть удовлетворена тем, как выполняется этот меморандум".

Среди требований, выдвинутых Россией, - возобновление экспорта аммиака по трубопроводу в украинский порт "Южный" и подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков сейчас дискутируются отдельно.

Экономическая правда