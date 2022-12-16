Маск отключил аудиофункцию в Twitter после провального разговора с журналистами

Владелец Twitter Илон Маск выключил аудиофункцию на платформе после странного и неудачного разговора с журналистами - непонятно, вернется ли когда-нибудь применение этой функции.

Об этом пишет Gizmodo.

Аудиофункция Twitter Spaces, которая позволяет людям участвовать в групповых чатах, была отключена, и непонятно, вернется ли она когда-нибудь.

Этот шаг был сделан после того, как Илон Маск присоединился к групповому чату, организованному репортером BuzzFeed Кэти Нотопулос в четверг вечером, где генеральный директор Twitter непоследовательно говорил о своих новых правилах относительно того, что миллиардер назвал "доксингом" (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия - ред.)", - говорится в материале.

В четверг вечером Маск запретил доступ к Twitter по меньшей мере 10 различным журналистам, которые, как он утверждает, поделились его местонахождением в режиме реального времени. На самом деле эти журналисты просто сообщали о спорах вокруг учетной записи @ElonJets в Twitter, которая собирает общедоступную информацию о различных самолетах.

Нотопулос начала чат в Twitter Spaces после "бана" журналистов, и по меньшей мере трое из тех, кто был заблокирован, смогли присоединиться к разговору, включая Мэтта Биндера из Mashable, Дрю Харвелла из Washington Post и Джека Суини, 20-летнего студента колледжа, который создал ElonJets.

Джейсон Калаканис, венчурный капиталист, который был вовлечен в Twitter во время приобретения компании Маском, но говорит, что больше не работает в компании, также присоединился к разговору, "ругая Суини и выдвигая дикие гипотезы".

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"Калаканис неоднократно спрашивал Суини, как бы он чувствовал себя, если бы Маск или члены его семьи были убиты. Это довольно странный вопрос, учитывая тот факт, что нет никаких доказательств того, что кто-то использовал @ElonJets для преследования Маска.

Маск утверждал, что @ElonJets подвергает его семью опасности, но еще несколько недель назад говорил, что позволит аккаунту в Twitter оставаться активным, поскольку он верит в свободу слова. На этой неделе ситуация, очевидно, изменилась, и Маск даже заявил, что подаст в суд на человека, который стоит за этим аккаунтом", - напоминает издание.

Маск также присоединился к чату Twitter Spaces с Нотопулос.

"Я уверен, что каждый, кто был подвергнут докси, согласится, что получение информации в режиме реального времени о чьем-то местонахождении является неуместным, и я думаю, что все, кто участвует в этом чате, не хотели бы, чтобы это было сделано с ними. И в будущем не будет никакой разницы между журналистами, так называемыми журналистами, и обычными людьми. Ко всем будут относиться одинаково", - сказал Маск.

"Журналисты, очевидно, являются мишенью для частых доксингов, особенно те, кто сообщает об ультраправых движениях, таких как QAnon или трампизм. Но Маск, похоже, считает, что его случай был особенным и что его обстоятельства были исключительными", - пишет Gizmodo.

"Они не особенные только потому, что они журналисты. Вы граждане. Следовательно, никакого особого отношения. Вы занимаетесь доксингом, вас отстраняют от работы, конец истории", - продолжил Маск.

Нотопулос спросила, достаточно ли сообщения о споре вокруг ElonJets, поскольку в нем задействован один из самых богатых людей мира, чтобы "забанить" кого-то по этим новым правилам.

"Когда вы говорите, что разместили ссылку на это... некоторые люди, как Дрю и Райан Мак из New York Times, они сообщали об этом в ходе вполне нормальной журналистской деятельности. Вы считаете, что это хитрая попытка обойти запрет?", спросила Нотопулос.

"Вы делитесь ссылкой на информацию в режиме реального времени - это уклонение от запрета, очевидно", - ответил Маск.

"Дрю, я не думаю, что вы публиковали информацию в режиме реального времени, не так ли?", - спросила Нотопулос у Дрю Харвелла из Washington Post.

"Вы предполагаете, что мы делимся вашим адресом, что не соответствует действительности. И вы предполагаете...", - сказал Харвелл.

"Это правда", - перебил Маск.

"Мы никогда... Я никогда не публиковал ваш адрес", - сказал Харвелл.

"Вы опубликовали ссылку на адрес", - заявил Маск, хотя непонятно, как трекер полетов можно назвать адресом.

Недавно Маск утверждал, что кто-то преследовал его 2-летнего сына, даже опубликовал видео, на котором, как он утверждал, кто-то остановил его машину, и пытался предположить, что это было прямым результатом работы аккаунта ElonJets.

Но исследователи из открытых источников определили, где было снято видео, отметив, что это было далеко от аэропорта и примерно на день позже, чем любой полет частного самолета Маска.

"В ходе репортажа об ElonJet мы разместили ссылки на ElonJet, которых сейчас нет в Интернете, и которые теперь запрещены в Twitter", - пояснил Харвелл.

Затем Харвелл упомянул о том, как Twitter теперь блокирует ссылки на ElonJet, подобно тому, как история с ноутбуком Хантера Байдена была заблокирована в 2020 году, и Маск был явно застигнут врасплох.

"Twitter также, конечно, помечает даже аккаунты ElonJet в Instagram и Mastodon как вредоносные, используя ту же самую технику блокировки ссылок, которую вы критиковали в рамках истории с Хантером Байденом и New York Post в 2020 году", - сказал Харвелл.

"Это не более приемлемо для меня .... для вас, чем для меня... это то же самое", - несвязно сказал Маск.

"В чате воцарилась неловкая тишина, поскольку Харвелл и модераторы явно пытались разобраться в том, что пытался сказать миллиардер", - пересказывает разговор издание.

"Итак, то, что вы делаете, неприемлемо?", - переспросил Харвелл.

"Нет, то, что вы делаете, вас отстраняют, конец истории, вот и все", - сказал Маск, прежде чем покинуть разговор.

Нотопулос попыталась задать следующий вопрос, но к тому времени стало понятно, что Маск покинул разговор, "поскольку был взволнован тем, что ему задали реальные вопросы".

Обычно, после завершения беседы в Twitter Spaces, пользователи имеют возможность прослушать разговор. Но чат, который вела Нотопулос, был прерван до того, как она сама его завершила, и не доступен в полном объеме.

"Маск имеет полное право модерировать Twitter так, как ему заблагорассудится, ведь он купил платформу за 44 миллиарда долларов.

Но ему следует прекратить говорить, что он имеет какую-то глубокую приверженность "абсолютизации свободы слова" или любой другой ерунды, которой он торгует на этой неделе. Будьте честными в том, что вы на самом деле делаете, и люди будут вас немного больше уважать", - обратилось издание к миллиардеру.

Напомним:

Владелец Twitter Илон Маск провел "самые абсурдные сутки" в качестве руководителя соцсети: он заблокировал ряд аккаунтов, которые обещал никогда не блокировать, в том числе и профили журналистов, которые освещали его деятельность и открыто критиковали его.

Экономическая правда