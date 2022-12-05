Apple возобновила размещение рекламы в Twitter – Маск

Apple полностью возобновила размещение рекламы в Twitter, что означает уменьшение эскалации конфликта между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями.

Об этом заявил владелец и СЕО Twitter Илон Маск, передает Bloomberg.

О возобновлении рекламного контракта Маск рассказал во время трансляции в Twitter Spaces. Он добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в социальных сетях.

В Apple это заявление пока не комментируют.

Напоминаем:

Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter из AppStore.

Компания Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.