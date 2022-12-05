Apple возобновила размещение рекламы в Twitter – Маск
Apple полностью возобновила размещение рекламы в Twitter, что означает уменьшение эскалации конфликта между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями.
Об этом заявил владелец и СЕО Twitter Илон Маск, передает Bloomberg.
О возобновлении рекламного контракта Маск рассказал во время трансляции в Twitter Spaces. Он добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в социальных сетях.
В Apple это заявление пока не комментируют.
Напоминаем:
Глава Twitter Илон Маск написал в понедельник серию твитов, в которых обвинил Apple в отрицании "свободы слова" и пригрозил убрать Twitter из AppStore.
Компания Amazon планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год.
Ранее сообщалось, что почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.