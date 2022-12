"Самые абсурдные сутки во главе Twitter": Маск заблокировал аккаунты журналистов, которые его критиковали

Владелец Twitter Илон Маск провел "самые абсурдные сутки" в качестве руководителя соцсети: он заблокировал ряд аккаунтов, которые обещал никогда не блокировать, в том числе и профили журналистов, которые освещали его деятельность и открыто критиковали его.

Об этом пишет Vice.

"В среду глава Twitter Илон Маск забанил аккаунты, которые, как он обещал, никогда не забанит, чтобы защитить свободу слова, придумал новые правила, чтобы оправдать это.

А также пригрозил судебным иском против 20-летнего парня, сопровождал о том, как доксинг (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия - ред.) запрещен на платформе, а затем тут же опубликовал видео с "доксингом" человека и попросил своих 121 миллион подписчиков идентифицировать его", - говорится в статье.

Отмечается, что это была самая запутанная и публично нестабильная серия событий в истории поглощения Twitter самым богатым человеком в мире, которая характеризовалась безудержным хаосом и превращением платформы все больше и больше в рупор для своего владельца.

"Все началось с того, что Twitter заблокировал аккаунт @elonjet, который имел 500 тыс подписчиков и автоматически обновлял информацию о личных полетах Илона Маска, используя легальные, общедоступные авиаданные. Любой может попросить, чтобы FAA не транслировало эти данные, что Маск также сделал", - говорится в материале.

При этом Маск ранее писал об учетной записи @elonjet следующее: "Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не запрещать учетную запись, следящую за моим самолетом, даже если это является прямым риском для личной безопасности".

"Бан" учетной записи, которая явно раздражала Маска и почти никого другого, вызвал немедленный скандал, и за ним последовали новые "баны".

"Личный аккаунт 20-летнего создателя @elonjet Джека Суини был заблокирован, как и все другие его аккаунты для отслеживания полетов, включая те, которые отслеживали Марка Цукерберга и российских олигархов.

Затем Twitter задним числом добавил новую политику, которая запретила аккаунты, "предназначенные для обмена чьим-либо местонахождением в реальном времени", пишет Vice.

Затем Маск перешел к своему личному аккаунту чтобы начать пиар-наступление, пишет издание.

"Любая учетная запись, передающая информацию о местонахождении кого-либо в режиме реального времени, будет ограничена, поскольку это является нарушением безопасности", но "размещение мест, куда кто-то путешествовал с небольшим опозданием, будет разрешено", - написал он.

Затем Маск продолжил утверждать, что "сумасшедший преследователь" в Лос-Анджелесе заблокировал автомобиль, перевозивший его ребенка, и прыгнул на капот. Миллиардер опубликовал видео с неизвестным мужчиной и спросил у своих 121 миллиона подписчиков, узнал ли кто-нибудь машину или человека за рулем.

"Кто-нибудь узнает этого человека или эту машину?", - написал Маск, не предлагая никакого дальнейшего контекста.

"Это был потрясающий и тревожный момент. Самый богатый человек в мире просит миллионы своих безумных поклонников идентифицировать личность - вместо того, чтобы, скажем, обратиться в полицию - это безрассудное и, возможно, опасное поведение.

Twitter запрещает делиться видео частных лиц, с оговоркой, что оно может быть новостным или иметь отношение к публичной дискуссии на важные темы. Видео, которым поделился Маск, явно не является ни тем, ни другим, но сейчас он босс, и никто не собирается ему перечить", - критикует Маска Vice.

Он публично угрожал судебными исками против создателя @elonjet Суини и "организаций, которые поддерживали причинение вреда моей семье".

"Опять же, Суини не делал ничего незаконного, он просто делился публичной и общедоступной информацией - проблема заключалась в том, что это беспокоило Маска", - говорится в статье.

Издание позже добавило, что после выхода этого материала Маск "забанил полдюжины известных журналистов, которые освещали деятельность Маска и критиковали его на платформе".

Как пишет CNN, в четверг 15 декабря Twitter приостановил учетные записи нескольких известных журналистов CNN, The New York Times и The Washington Post, которые в последние недели много писали о Маске. Ни сам Маск, ни руководство соцсети не стали комментировать этот вопрос, платформа не предоставила детальных объяснений такого решения в отношении журналистов.

При этом Маск ранее заявил, что журналисты распространяют информацию о его местонахождении и это создает потенциальную угрозу для него. О своей корреспондентке Дони О'Салливан CNN утверждает, что она не делала этого.

На решение Маска о блокировке учетных записей уже отреагировала вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова.

"Новости о произвольной приостановке аккаунтов журналистов в Twitter - это тревожный сигнал. Акт ЕС по цифровым услугам требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права. Это обеспечивается нашим Актом о свободе СМИ. Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И есть санкции", - заявила Юрова.

