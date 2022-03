РФ выкупила за рубли более 70% своих евробондов с погашением в этом году

России удалось выкупить 72,4% своих евробондов, дата погашения которых приближалась на следующей неделе за рубли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Так, в четверг были завершены расчеты по бумагам, датой погашения которых является 4 апреля 2022 года. Минфин выкупал бонды по цене 100% от номинала на совокупную номинальную стоимость 148 млрд. долларов, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении.

Обязательство в обращении по этому выпуску составляет 552,4 млн. долларов по номинальной стоимости. Соответствующее сообщение отправлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

"В результате собственники предъявленных к выкупу еврооблигаций "Россия-2022" в полном объеме получили рублевый эквивалент номинальной стоимости данных долговых инструментов, погашаемых 4 апреля 2022 г., а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, млрд. рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщило ведомство, агрессор полностью произвел выплаты по купонам евробондов с погашением в 2030 году на сумму 329,2 млн долларов. Валюта не отмечается, но платежный агент по выпуску The Bank of New York Mellon уже получил средства, то есть может их дальше переводить на счета держателей долга.

Напоминаем:

Более половины, около 400 млрд долларов в эквиваленте, российские золотовалютные резервы заморожены в результате санкций. Это означает, что РФ не сможет обслуживать свой долг за счет валютных резервов.

Но до 25 мая действует исключение из американских санкций, позволяющее обслуживать обязательства, выпущенные до 1 марта 2022 года, поэтому до сих пор РФ удается избежать дефолта.

Приближение дефолта ощущают и в России, где заявили, что собрались платить в рублях, если валютные трансакции будут отклонены из-за санкций. Это фактически будет означать дефолт.

В данном случае Россия пошла на опережение и вместо того, чтобы ждать даты выплаты крупного валютного платежа более чем в 2 миллиарда долларов в следующий понедельник, самостоятельно выкупила за рубли большую часть выпуска.