РФ викупила за рублі понад 70% своїх євробондів з погашенням цьогоріч

Росії вдалося викупити 72,4% своїх євробондів, дата погашення яких наближалася наступного тижня, за рублі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів РФ.

Так, у четвер були завершені розрахунками за паперами, датою погашення яких є 4 квітня 2022 року. Мінфін викуповував бонди за ціною 100% від номіналу на сукупну номінальну вартість 148 млрд доларів, що відповідає 72,4% від обсягу цього випуску в обігу.

Зобов'язання в обігу за цим випуском становить 552,4 млн доларів за номінальною вартістю. Відповідне повідомлення надіслано платіжному агенту з єврооблігацій (Citibank, N.A., London Branch).

"В результаті власники пред'явлених до викупу єврооблігацій "Росія-2022" у повному обсязі отримали рубльовий еквівалент номінальної вартості даних боргових інструментів, що погашаються 4 квітня 2022 р., а також еквівалент купонного доходу, накопиченого на дату розрахунків з викупу, млрд. рублів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомило відомство, агресор повністю здійснив виплати за купонами євробондів із погашенням у 2030 році на суму 329,2 млн доларів. Валюта не зазначається, але платіжний агент за випуском, The Bank of New York Mellon, вже отримав кошти, тобто може їх далі переказувати на рахунки тримачів боргу.

Нагадуємо:

Понад половину, біля 400 млрд доларів в еквіваленті, російських золотовалютних резервів заморожена внаслідок санкцій. Це означає, що РФ не зможе обслуговувати свій борг коштом валютних резервів.

Але до 25 травня діє виняток з американський санкцій, який дозволяє обслуговувати зобов'язаннями, випущені до 1 березня 2022 року, тож дотепер РФ вдається уникнути дефолту.

Наближення дефолту відчувають і на Росії, де заявили, що зібралися платити в рублях, якщо валютні трансакції будуть відхилені через санкції. Це, фактично, теж означатиме дефолт.

У даному випадку Росія пішла на випередження і замість того, аби чекати на дату виплати великого валютного платежу у понад 2 мільярди доларів у наступний понеділок, самостійно викупила за рублі більшу частину випуску.