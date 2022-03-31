Кровавая энергия: украинские энергокомпании создали сайт о бизнесе, финансирующим РФ

СКРиНШОТ САЙТа STOP BLOODY ENERGY

Украинские энергокомпании создали проект Stop Bloody Energy, которым призывают мир прекратить сотрудничество с Россией – на нем собраны компании, продолжающие финансировать агрессора.

Об этом сообщили пресс-службы компаний, запустивших проект: ДТЭК, Нафтогаза и Укрэнерго.

В рамках проекта, название которого переводится как Остановите кровавую энергетику, Украина призывает западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

"Каждый доллар уплачен за российские энергоносители – это доллар отдан прямо убийцы в руки. Больше не может быть никаких колебаний по поводу вести коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет", – говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

На сайте собрана информация о газовых, угольных, нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с россией. Целью является показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови.

"Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление", – говорится в заявлении на сайте.

Напоминаем:

Государственные компании "Нафтогаз" и "Укрэнерго" вместе с энергетическим холдингом "ДТЭК" Рината Ахметова призвали западные компании остановить любое сотрудничество с РФ в топливно-энергетической сфере.