Германия рассматривает национализацию "дочек" Газпрома и Роснефти

Министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации подразделений "Газпрома" и "Роснефти" в стране из-за беспокойства по безопасности энергоснабжения.

Об этом сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительстве.

Отмечается, что после активации плана чрезвычайного положения днем ранее Германия рассматривает другие шаги по обеспечению безопасности энергоснабжения. В частности, топ-чиновники правительства обсуждают экспроприацию и национализацию дочерних немецких компаний российского Газпрома и Роснефти.

Основанием таких обсуждений, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, является беспокойство по безопасности поставок в Германии, как подтвердили Handelsblatt несколько представителей правительства. В случае дисбаланса этих компаний, системно важных для Германии, федеральное правительство хочет предотвратить массовое ухудшение энергоснабжения.

Отмечается, что Gazprom Germania управляет большими газовыми хранилищами. Роснефть Германия, с другой стороны, является ключевым игроком на рынке бензина, дизельного топлива и керосина как оператор нефтеперерабатывающего завода. На немецком энергетическом рынке обе компании сейчас невозможно заменить.

Напоминаем:

Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве. Это обойдется Великобритании примерно в 4 млрд фунтов стерлингов.