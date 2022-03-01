АТБ также разрешила снимать до 6 тысяч на кассах
Компания "АТБ-Маркет" предоставляет возможность снять наличные деньги на кассах магазинов торговой сети.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Каждый покупатель магазина может снять на кассе до 6 тыс. грн наличными с платежной карты любого банка при условии оплаты картой покупки на любую сумму. На кассах, выдающих наличные, размещены соответствующие объявления.
В компании отметили, что магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме, находящиеся в зоне непосредственных боевых действий закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.
Список временно не работающих магазинов можно найти по ссылке.
Экономическая правда
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