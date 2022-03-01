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АТБ також дозволила знімати до 6 тисяч на касах

Вівторок, 1 березня 2022, 11:51

Компанія "АТБ-Маркет" надає можливість зняти готівку на касах магазинів торговельної мережі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Кожен покупець магазину може зняти на касі до 6 тис. грн готівкою з платіжної картки будь-якого банку за умови оплати карткою покупки на будь-яку суму. На касах, що видають готівку, розміщені відповідні оголошення.

У компанії наголосили, що магазини торговельної мережі "АТБ" працюють у посиленому режимі, ті з них, які перебувають у зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але за стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу.

Список магазинів, що тимчасово не працюють, можна знайти за посиланням.

Економічна правда

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АТБ-маркет готівка

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