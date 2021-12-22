АТБ вошел в тройку крупнейших дискаунтеров Центральной и Восточной Европы

АТБ

Украинские ритейлеры АТБ и Aurora вошли в список ведущих дискаунтеров (магазинов с широким ассортиментом по сниженным ценам – ред) Центральной и Восточной Европы.

Об этом говорится в исследовании торговой недвижимости и рынке дискаунтеров Colliers ExCEEding Borders Retail Report 2021.

В регионе насчитывается более 30 сетей продовольственных дискаунтеров. По количеству магазинов ведущим ритейлером является Biedronka с более чем 3100 магазинами в Польше.

Немецкая сеть Lidl занимает второе место с более чем 2000 магазинами. Крупнейшая сеть в Украине АТБ с примерно 1270 магазинами занимает третье место.

"Дискаунтер – очень четкая модель: понятные, стандартизированные магазины со стабильным набором товаров. За счет этого дискаунтеры ориентированы на максимальное снижение себестоимости открытия новых локаций. Дискаунт-операторы могут позволить себе более плотное покрытие районов и располагаются ближе к своему потребителю", – заявил ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Среди непродовольственных дискаунтеров самым большим по количеству магазинов является Pepco, за ним следуют KIK. Украинская Aurora заняла третье место. У нее 650 магазинов в Украине.

Как отметил Заболоцкий, в Украине продовольственные и непродовольственные дискаунтеры открываются в основном в региональных и небольших городах, приближенных к целевой аудитории.

Экономическая правда