Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
Компания BGV Trident Capital, основанная Ильей Пономаревым и Геннадием Буткевичем, инвестировала 5 миллионов долларов в стартап по производству роботов Deus Robots, созданный Павлом Пикулиным в 2018 году.
Об этом сообщается в пресс-релизе Deus Robots, сообщает "Интерфакс-Украина".
Привлеченные инвестиции будут использованы для организации серийного производства роботов для складской логистики, а также для расширения числа разработчиков в Украине и выхода компании на международные рынки.
Планируется, что к концу 2022 года начнется серийное производство с объемом порядка 400 роботов в месяц. Эти роботы будут использоваться для автоматизации логистических процессов.
До сих пор Deus Robots развивалась на личные инвестиции своих основателей. Пикулин уже проинвестировал более 1 млн долларов в развитие проекта. В 2021 году Deus Robots выпустила и поставила заказчикам 40 роботов.
Уже сейчас в портфеле Deus Robots заказы на поставку более 400 роботов в 2022-2023 годах.
"Один наш робот может работать приблизительно 18 часов в сутки. Это превышает рабочий день грузчика или менеджера склада, у которых рабочий день длится восемь часов. А прибавьте выходные, отпуск, больничные и другие административные затраты, связанные с наймом людей (обучение, транспортные траты и др)", - заявил Пикулин.
Геннадий Буткевич является сооснователем сети супермаркетов АТБ.
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