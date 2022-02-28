Сеть "АТБ" ограничила продажу социальных товаров в одни руки

Компания "АТБ-Маркет" с 28 февраля вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю во всех магазинах сети "АТБ".

Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания "АТБ-Маркет" с 28.02.2022 г. вводит во всех магазинах торговой сети "АТБ" ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением", – говорится в сообщении.

В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц в одни руки.

"На сегодняшний день магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме.

Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу. Внедрены планы действий по обеспечению безопасности сотрудников этих магазинов. Проводится повременный мониторинг ситуации по всем регионам присутствия компании", - добавили в компании.

"Компания "АТБ-Маркет" в условиях военной агрессии осуществляет свою деятельность в усиленном режиме, контролирует ситуацию и решает проблемы бесперебойного снабжения товаров. Основные усилия компании на сегодняшний день направлены на выполнение своей главной миссии - обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости", – заявили в АТБ.

Экономическая правда